مقاصب عجمان تستقبل 1851 أضحية

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بأن مقاصب الإمارة، متمثلة في مقصب عجمان ومقاصب مدينتي مصفوت والمنامة، استقبلت 1851 أضحية خلال أول يومين في عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت البلدية أن مقاصب الإمارة استقبلت خلال اليوم الأول للعيد 1086 أضحية، فيما استقبلت 765 أضحية خلال ثاني أيام العيد.

وأكدت دائرة البلدية أنها وفرت الكوادر المؤهلة من فنيين وأياد عاملة لخدمة العملاء، إضافة لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كل أنواع الأضاحي، وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.

إلى ذلك انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها داخل الدولة وخارجها، والتي استهدفت ما يزيد على 30 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية في مقرها الرئيس وإداراتها الفرعية بالمنطقتين الوسطى والشرقية، و112 ألفاً من سكان ومواطني 40 دولة حول العالم.

فيما أفادت بلدية الفجيرة باستقبالها نحو 2682 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، في بيئة صحية وخدمات بيطرية ورقابية متطورة، واستطاعت تلبية احتياجات الجمهور، وتحقيق متطلباته، وتقديم منتج مطابق لكل الشروط الصحية المعمول بها في الفجيرة.

وأكدت البلدية نجاحها بمختلف قطاعاتها في إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان سير العمل بكل سلاسة ومرونة وفاعلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتمكنت بفضل تضافر الجهود لدى العاملين من تعزيز مختلف ممارساتها، سواء في الإجراءات الرقابية أو تقديم خدماتها المختلفة.