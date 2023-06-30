"الهلال" يحتفل بعيد الأضحى مع الأطفال الأيتام ومصابي السرطان في اللاذقية ضمن "الفارس الشهم 2"

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، احتفالية خاصة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، استهدفت إدخال البهجة إلى نفوس ما يقرب من 100 طفل من الأيتام ومرضى السرطان في محافظة اللاذقية السورية، وذلك بصالة الألعاب بمركز "أورانج مول" التجاري في المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية التي أقيمت بالتعاون مع "الهلال الأحمر العربي السوري"، في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي، والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.

وقال رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في سوريا محمد خميس الكعبي، إن هذه المبادرة الإنسانية تهدف إلى مشاركة الأيتام والأطفال مرضى السرطان، الفرحة بالعيد لبث السعادة والبهجة في نفوسهم وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بالعيد كأقرانهم، لافتاً إلى أن الفعالية تأتي استكمالاً لمبادرات دولة الإمارات في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهذه الشرائح، والتي بدأت منذ اليوم الأول لإطلاق عملية "الفارس الشهم 2".

بدورها، أعربت أمينة سر جمعية الصواري ربا حسين، عن شكرها لدولة الامارات العربية المتحدة، التي زرعت الفرح في قلوب الأطفال الذين كانوا في أمس الحاجة إليه بعد ما تعرضوا له من ظروف قاسية في مقدمتها فقدان الأهل.

وعبر الأطفال الذين شملتهم المبادرة الإنسانية عن فرحهم وابتهاجهم بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع أعضاء فريقي الهلال الأحمر الإماراتي، ونظيره السوري، معربين عن شكرهم لدولة الإمارات على جهودها المتواصلة في دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

جدير بالذكر أن "عملية الفارس الشهم 2" تعد إحدى أهم صور دعم دولة الإمارات للشعب السوري بتوجيهات القيادة الرشيدة، وقد تم خلالها تسيير 186 طائرة وأربع سفن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.