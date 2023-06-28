رئيس الدولة: العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لإخوانه الحكام وشعب #الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك لإخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يعم السلام والأمن ربوع العالم كله.. العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح.. وما أحوج البشرية لاستلهام هذه المعاني من أجل عالم يسوده الاستقرار والازدهار."