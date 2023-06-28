النيادي يوثّق المشاعر المقدسة بـ «صورة نهارية»

يقضّي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عيد الأضحى في محطة الفضاء الدولية، وهو العيد الثاني له، بعدما قضّى عيد الفطر المبارك على متنها أيضاً.

ويؤدي النيادي مهمة طويلة الأجل، تمتد لستة أشهر (بدأت في الثاني من مارس الماضي) قبل أن يعود إلى الأرض.

ووثّق النيادي المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية بصورة نهارية التقطها من المحطة الدولية، على ارتفاع 400 كيلومتر من سطح الأرض.

وعلّق على الصورة قائلاً: «حجّاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم، وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحجّ الأكبر. منظر للمشاعر المقدسة التقطته أمس في (يوم التروية)، ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجّاج في منى».

ومنذ يومين أجرى النيادي عدداً من التجارب والدراسات العلمية في القسمين الأميركي والأوروبي على متن المحطة الدولية. وشملت التجارب الرئيسة دراسة السوائل التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) التي تقيّم اضطراب السوائل في الفضاء، وتجربة علم النبات والأحياء الدقيقة، وتقنيات التجريب المستقبلية، واستبدال الأجهزة داخل مختبر علوم المواد في وحدة «ديستني» في القسم الأمريكي وإعدادها للمعايرة، في إطار فهم الوسائل لنمو النباتات في بيئة انعدام الجاذبية.

كما شارك النيادي زملاءه أفراد طاقم «إكسبيديشن 69»، في إعداد مركبة الشحن «سبيس إكس دراغون»، وتحميلها بالعيّنات العلمية المجمدة والمعبأة في صناديق بيضاء، في إطار الاستعداد لنقلها إلى الأرض الخميس المقبل.

وكان سلطان النيادي قد أرسل تهنئة من محطة الفضاء الدولية إلى قادة الوطن وعائلته وأصدقائه بحلول عيد الفطر، عبر فيديو بثّه من المحطة.

وظهر النيادي في مقطع الفيديو مرتدياً الزي الإماراتي (الكندورة). وقال فيه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم طيبون بمناسبة عيد الفطر المبارك، الله يعود عليكم إن شاء الله باليمن والمسرة، وكل عام وأنتم طيبون، محدثكم سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية».

وأضاف: «أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي، عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع».