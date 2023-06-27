بدء تشغيل سوق خورفكان للمواشي تزامنا مع عيد الأضحى

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة سوق خورفكان للمواشي تزامنا مع عيد الأضحى المبارك .

وبدأت الجهات المختصة تشغيل السوق لاستقبال الجمهور، وتلبية احتياجاتهم .

وقال المهندس عبد الله الطنيجي مدير إدارة الأفرع بالدائرة إن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة، تلبية لاحتياجات المجلس البلدي و تم إنجاز كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أهالي وزوار المنطقة في العيد و تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

وأضاف أن المشروع تم تصميمه ووضع تفاصيله بعد دراسة مستفيضة لظروف ومتطلبات السوق ومستلزماتها حيث يتألف من 44 حظيرة للمواشي والأغنام، ويضم 29 محلاً تجارياً، تم تخصيص 21 محلاً منها لبيع الطيور والدواجن، و8 محلات لبيع الأعلاف، علاوة على المباني الإدارية ومباني المرافق الخاصة بالسوق.

ولفت مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة في الشارقة، إلى إنشاء السوق في منطقة مميزة بين الحراي والزبارة بعيداً عن الأحياء السكنية، وعلى مقربة من المسلخ الذي كانت الدائرة قد أنجزته في وقت سابق.

وتم تصميم مباني المشروع على الطراز المعماري التراثي وبناء المحلات وفق معايير عالية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام ومرافقها مع التركيز على عنصري النظافة والصحة العامة .

الجدير بالذكر، أن سوق المواشي في خورفكان هو خامس سوق للمواشي تنجزه الدائرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة .

وبالتزامن مع إنجاز أعمال السوق أعلن المجلس البلدي لمدينة خورفكان، عن مهرجان موسع للأضاحي، لدعم أصحاب العزب والمواشي، وحث الأهالي على الاستثمار وتنمية الثروة الحيوانية.