مكتوم بن محمد يهنئ حكام الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حكام الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يوم عرفة هو يومٌ عظيم من أيام المسلمين، يجتمع فيه الحجاج من جميع الأعراق والأقطار بدعواتهم وأمانيهم في أطهر بقاع الأرض، أسأل الله أن يتقبل دعائهم وصالح أعمالهم، وأهنئ حكام الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عزوجل أن يجعل هذا العيد فرصةً لمد جسور التواصل والإحسان ونشر مشاعر البهجة، وأن تعمّ بركته وخيراته على العالم. عيدكم مبارك وكلّ عام وأنتم بخير."