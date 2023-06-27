«طرق الشارقة»: تشغيل 5724 رحلة بين المدن خلال عطلة العيد

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، كامل خطتها التشغيلية الموسعة بتجهيز حافلات النقل بين المدن، استعداداً لنقل الركاب في الرحلات اليومية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بزيادة أعداد الرحلات اليومية في العيد بواقع 5724 رحلة، تستمر على مدى 6 أيام اعتباراً من 27 يونيو الجاري حتى الثاني من يوليو القادم.

وأعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، عن كامل جاهزية الفرق المختصة بتنظيم العمليات التشغيلية لحافلات النقل بين المدن في الهيئة، بعد عمل دراسة شاملة عن حالة النقل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ووضع خطط استباقية من شأنها مواكبة أعداد الركاب المتوافدة خلال العطلة، بإيجاد الحلول الجذرية لتقليل نسب التزاحم على المحطات ونقاط النقل في الإمارة، تعزيزاً لقدرتها التشغيلية، واستيعاب الأعداد المتوقعة، في ظل تزامن أجازة عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية للمدارس في الدولة، لافتاً إلى أن العملية التشغيلية اليومية لخطوط النقل بين المدن خلال فترة العيد تبدأ من الساعة 3:45 فجراً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

ومواكبةً لاستقبال أعداد الركاب المتوافدين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، رفعت الهيئة جاهزيتها وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الركاب على مستوى جميع الخطوط التشغيلية، لضمان توفير أعلى مستويات السلاسة والمرونة في عمليات النقل، وخفض نسب الازدحام ومدة الانتظار، حيث وفرت عدد 720 حافلة للنقل بين المدن على مدار 6 أيام، بواقع تشغيل 120 حافلة يومياً، بما يحقق خدمات نقل ذات كفاءة مميزة وجودة عالية.

وأكد أن الهيئة تعمل على قدم وساق لتحسن قدراتها وإمكانياتها على مستوى النقل والمواصلات من خلال استحداث خطط تطويرية ووضع استراتيجيات تطبق ضمن جداول زمنية، تهدف إلى إحداث النقلة النوعية في العمليات التشغيلية، وضمان رضا المتعاملين على مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن زمن التقاطر بين رحلات الحافلات التابعة للهيئة يشهد تفاوتاً زمنياً خلال الفترات التشغيلية على مدار العام، إلا أن الهيئة عملت جاهدة لتقليص تلك المدة ورصد زمن 10 دقائق فقط بين الرحلة والأخرى في وقت الذروة خلال عيد الأضحى، مقارنة بـ 45 دقيقة زمن تقاطر طوال أيام السنة، ويجري ذلك التقليص على مستوى 12 خطاً تشغيلياً تشرف عليه الهيئة، ليسجل على إثره أعلى معدلات في نقل الركاب بين المدن في الإمارة، الأمر الذي تتطلع لتحقيقه الفرق المعنية في الهيئة، استجابةً لمتطلبات مرتادي وسائل النقل، والوقوف على سبل توفير رحالات ميسرة تتناسب ومختلف احتياجات المتوافدين لخدمات النقل خلال العطلات الرسمية.



فيما كشف مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، عن توفير العديد الخدمات بما يتماشى واحتياجات جمهور المتعاملين ويضمن انسيابية العملية التشغيلية خلال العطلة، ويأتي ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين المناوبين في المحطات، بين مراقبين وحراس أمن إلى ما يقرب من 60 موظف يومياً، بهدف تنظيم حركة الركاب من وإلى محطة الجبيل والمحطات الأخرى، والحفاظ على التزام الحافلات بمواعيد الرحلات بما يضمن انتظام سير العملية التشغيلية، ويحقق أعلى معايير السلامة والوقاية حفاظاً على سلامة الجميع.

وذكر أن الهيئة دائماً ما تعمل على إيجاد البدائل والحلول لمواجهة التحديات المتوقعة بشأن تزايد أعداد الركاب في المحطات خلال العطلات، وعليه نفذت أفكار مبتكرة تتمثل في إضافة منافذ جديدة لبيع التذاكر داخل المحطة، كإضافة إلى نقاط البيع الأساسية داخل الحافلات، بهدف خفض زمن حجز التذاكر وتقليل نسب التزاحم داخل المحطة، بما يضمن عدم تأخر الرحلات عن الزمن المحدد لها.

وبين الجروان التزام الهيئة بتلبية احتياجات مرتادي المحطات من لحظة الوصول إلى المحطة أو من قبلها وذلك من خلال مركز الاتصال، والاستعداد الكامل لاستقبال المكالمات والرد على الجمهور لتوضيح مواعيد الرحلات وأسعار التذاكر، والشكاوى، وجميع الاستفسارات على مدار 24 ساعة.