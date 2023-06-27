الإمارات توفر للطلبة الأجانب 3 خيارات إقامة بغرض الدراسة

أفادت الحكومة الرقمية للدولة بأن هناك ثلاثة خيارات تتيح للطلبة الإقامة بغرض الدراسة في الإمارات، إذ يمكن أن يكون الضامن أحد والديه المقيم في دولة الإمارات بصورة رسمية أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها في دولة الإمارات، كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.

وأوضحت الحكومة الرقمية أن تأشيرة الطالب تصدر لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة صادر من إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات حيث يدرس الطالب.

وأشارت إلى أن مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات تختص بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الطالب وتساعده في ذلك.

ويمكن للمقيمين الأجانب كفالة أبنائهم الذكور حتى يبلغوا عمر 25 سنة. وعليه، يمكن للطلاب الذكور الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة الاستمرار على إقامة ذويهم طالما قدموا إثباتاً خطياً على قبولهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي لمدة لا تقل عن عام واحد. وبالنسبة للطالبات، يمكن لأولياء الأمور الاستمرار في توفير «تأشيرة طالب» لهن، بغض النظر عن العمر.

وبالنسبة للمتطلبات الرئيسة للحصول على تأشيرة طالب، أوضحت الحكومة الرقمية أنه يجب تقديم شهادة صادرة من الجامعة أو المؤسسة التعليمية تحدد مدة الدراسة، وأي متطلبات أخرى محددة في الأحكام العامة لتأشيرة الإقامة.

وبالنسبة لتأشيرة الإقامة لعائلات الطلاب، فيمكن للطلبة الجامعيين الأجانب استقدام أسرهم للإقامة معهم في دولة الإمارات متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي للطلبة.

وذكرت أن الدولة وفرت خيار الحصول على الإقامة الذهبية للطلبة النابغين، موضحة بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، أنه إذا كان الطالب بالمرحلة الثانوية وحصل على ترتيب مرتفع على مستوى الدولة (بتقدير لا يقل عن 95% في مدرسة ثانوية حكومية أو خاصة)، يجوز له الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن بشرط تقديم رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم (مؤسسة الإمارات للتعليم)، ويجوز تجديد الإقامة إذا كان الطالب لايزال مسجلاً في إحدى الجامعات بالدولة، ويحتاج لفترة دراسة تزيد على خمس سنوات.

وبالنسبة لطلاب الجامعات الإماراتية المتفوقين، فيمكن الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات من دون ضامن، بشرط تلبية المتطلبات التالية: يجب أن تكون الجامعة مصنفة (A) أو (B) وفق التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم، رسالة توصية من الجامعة أو شهادة التخرج توضح أن المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 3.5 في الجامعات المصنفة A أو 3.8 في الجامعات المصنفة B، ويجب ألا يكون قد مرّ على التخرج أكثر من سنتين.

وبالنسبة لطلاب الجامعات الأجنبية، فيُشترط لإصدار الإقامة الذهبية لأوائل خريجي طلبة الجامعات الأجنبية: أن يكون تصنيف الجامعات الأجنبية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم وفق التصنيف الدولي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وألا يقل المعدل التراكمي لخريج البكالوريوس عن 3.5 درجة، وألا يكون قد مرّ على التخرج أكثر من عامين، وأن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.