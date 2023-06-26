حاكم الشارقة يوجه بمساعدات سكنية لفئة معينة من مواطني الإمارة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برنامج "إسكان الشارقة"، بالتعاون مع لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، لإيجاد حلول للمواطنين الذين يعملون خارج حكومة الشارقة ورواتبهم تزيد عن 25 ألف درهم، ولديهم استقطاعات تزيد عن 50% من رواتبهم، من أجل استقبال طلباتهم، وتمكينهم من الحصول على المساعدات السكنية وبناء منازلهم.

أعلن عن هذا التوجيه، سعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج "إسكان الشارقة"، خلال برنامج "الخط المباشر" الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.