نقل عجمان تضيف حافلات لأسطولها خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت هيئة النقل بعجمان عن اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت عن مواعيد عمل منظومة النقل في إمارة عجمان والتي تضم النقل العام والنقل البحري "عبرة عجمان" وحافلة تحت الطلب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووفرت الهيئة قنوات ذكية للمتعاملين للوصول لطلب خدمات التنقل بشكل سريع وسهل. ويمكن طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق "route" كما يمكن للمستخدمين التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال الهاتفي أو التواصل عن طريق الواتساب بمركز الاتصال على الرقم 600599997.

كما تمت إضافة حافلات للنقل العام، بهدف تقليل الازدحام والضغط على الخطوط الداخلية والخارجية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضمان رحلة نقل مريحة لمستخدمي حافلات النقل.

وأوضحت الهيئة أن مواعيد النقل البحري خلال إجازة عيد الأضحى ستبدأ من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 12:00منتصف الليل في كافة محطات العبرة منها الراشدية والزوراء والصفيا والمارينا.

أما بالنسبة للرحلات السياحية للنقل البحري فتوفر هيئة النقل رحلات متنوعة بباقات ملائمة أولها الرحلات السياحية قصيرة المدة والتي تستغرق 10 دقائق، ورحلات 30 دقيقة، ورحلات تستغرق ساعة، بالإضافة للجولات السياحية التي تصل مدتها إلى ساعة ونصف وجميعها رحلات تتميز بأسعار تنافسية.



كما نوهت الهيئة عملاءها إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال تواجدهم في العبرة.

وذكرت الهيئة أن أول رحلات حافلات النقل العام للخطوط الداخلية ستبدأ في الساعة 6:00صباحا حتى منتصف الليل بمتوسط تردد 30 دقيقة، أما بالنسبة للخطوط الخارجية من الساعة 5:45 صباحا حتى منتصف الليل بمتوسط تردد 42 دقيقة، حيث مددت الهيئة مواعيد رحلات النقل العام الداخلية والخارجية وذلك لتغطية الطلب الإقبال الكبير من قبل المستخدمين لحافلات النقل العام خلال أيام العيد، وتعد رحلات النقل العام مجانية لأصحاب الهمم .

أما بالنسبة لخدمة حافلة تحت الطلب فستكون مواعيد عملها خلال أيام عيد الأضحى من الساعة 6:30صباحا حتى منتصف الليل، ويمكن للمتعاملين طلب خدمة (حافلة تحت الطلب) من خلال التطبيق الذكي (BOD) المتوفر في أبل ستور وغوغل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية.