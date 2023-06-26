زايد بن حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للإعلام ويوجّه بإعداد استراتيجية شاملة لتطوير القطاع

وجّه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، بالعمل على إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الإعلام، ودعم نمو الصناعات الإبداعية في الدولة؛ لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وإسهامه في المنظومة الاقتصادية، وتوسيع حضوره في المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد سموّه، خلال اجتماع مجلس الإمارات للإعلام الذي عُقد في قصر الوطن، على ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، لدراسة وبحث مقترحاتها وتصوراتها بشأن مستقبل قطاع الإعلام في الدولة، لتوحيد الرؤى ومواءمة التوجهات والسياسات والمتطلبات التي تدعم تطوير منظومة العمل الإعلامي وتُعزّز كفاءته.

كما أكد سموّه ضرورة أن ترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثوابت الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، كون قطاع الإعلام يُعد منظومة تعكس هوية الدولة ورسائلها الحضارية وأهدافها التنموية.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية، ومنها مناقشة التشريعات الناظمة للقطاع، ومستهدفات البرامج والمبادرات الإعلامية الرامية لتطوير الإعلام، وخصوصاً المرتبطة بالكوادر الإعلامية والإبداعية وتحفيز نجاحاتها وتنمية مهاراتها؛ للإسهام في تعزيز دورها في إنجاح القطاع الإعلامي، وفق أفضل التوجُّهات الإعلامية العالمية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، وهم: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سعيد محمد العطر، ومدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي مريم عيد المهيري، ونائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي منى غانم المري، ،ورئيس مدينة الشارقة للإعلام الدكتور خالد عمر المدفع، والأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان الدكتور سعيد سيف المطروشي، ومدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام محمد سعيد الھامور اليماحي، وأمين عام مجلس الإمارات للإعلام محمد سعيد الشحي.