خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليارات درهم، استفاد منها 1807 مواطنين ومواطنات في مختلف أنحاء الإمارة.

وتشمل هذه الحزمة منح مساكن جاهزة لذوي الدخل المحدود بقيمة مليار درهم، وصرف قروض سكنية مختلفة للمواطنين بقيمة 2.1 مليار درهم.

ويأتي صرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية خلال عام 2023، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي على نحو يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.

وبهذه الحزمة الجديدة ترتفع القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرفت للمواطنين في أبوظبي خلال عام 2023 إلى نحو ستة مليارات درهم، استفاد منها 3607 مواطنين ومواطنات في مختلف مناطق الإمارة.

وأعرب رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفا، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على الدعم المتواصل الذي يقدمه سموه لقطاع الإسكان، واهتمامه المستمر بتلبية احتياجات المواطنين كافة، وتحقيق تطلعاتهم بما يعزز الرفاه الاجتماعي ويرفع مستواهم المعيشي.

من جانبه، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري: «إن توجيهات القيادة بصرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية خلال عام 2023، تعكس اهتمامها الدائم بتوفير جميع سُبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز مستويات المعيشة والرفاه لأفراد المجتمع كافة في إمارة أبوظبي، حيث افتُتح في الفترة الأخيرة مشروعا الفلاح وسويحان السكنيان، اللذان يوفران نحو 1000 مسكن جديد بمواصفات عالية للمواطنين».

• حزمة منافع سكنية للمواطنين استفاد منها 1807 مواطنين ومواطنات في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

• 6 مليارات درهم القيمة الإجمالية للمنافع السكنية للمواطنين خلال 2023، استفاد منها 3607 مواطنين ومواطنات.