غدا.. طقس غائم جزئيا بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 18:49 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:34 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 02:26 والجزر الأول عند الساعة 21:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.