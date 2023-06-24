وزارة الدفاع تحتفل بتخريج عدد من دورات الخدمة الوطنية التخصصية /18

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تخريج الدفعة الـ 18 من منتسبي الخدمة الوطنية (2022-2023)، والذي عُقد في مركز تدريب سويحان في أبوظبي .

وهنأ سموّه، خلال هذا الحفل، الخريجين الجدد على ما حقّقوه من إنجاز، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن والحفاظ على مصالحه ومكتسباته وإنجازاته .

كما حثّهم على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعرفة خلال البرنامج التدريبي بكفاءة ومسؤولية، في تعزيز قدرات مؤسساتهم الوطنية .

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم أعقبه تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، بعدها قدّم الخريجون عروضاً عسكرية أظهرت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن بروح وطنية عالية، كما قدّموا استعراضات عسكرية، لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم.

وبهذه المناسبة، ألقى العميد الركن مطر محمد الكعبي، قائد معهد القوات البرية، كلمة أكد فيها فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الوطن، الذين لبوا نداء الواجب والتحقوا بالدفعة الثامنة عشرة من دورات الخدمة الوطنية، وأثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على الالتزام بالفترة التدريبية، التي أسهمت في صقل مهاراتهم وقدراتهم تعزيزاً لمسيرتهم المهنية وخدمةً للوطن في شتى مجالات العمل والتخصصات.

حضر حفل التخرج معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع وجمع من أهالي وذوي الخريجين.

ومن جانب آخر شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج دفعة الخدمة الوطنية/ 18 بعد أن أنهوا تدريباتهم التخصصية في مركز تدريب سيح حفير بأبوظبي، وذلك بحضور معالي الفريق الركن عيسى بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.

وهنّأ سموه الخريجين، مؤكداً أن المنجزات التي وصلت بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية تستدعي من أبنائها أن يكونوا دائماً على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، لصون تلك المنجزات وحماية مكتسبات الوطن والذود عن ترابه، وتأكيد كافة مقومات سلامته في كل وقت وحين، حيث تمثل الخدمة الوطنية الإطار الأمثل لتحقيق الجانب الأهم من تلك الجاهزية، وإعداد شباب الإمارات لتحمل تلك المسؤولية على أفضل وجه ممكن، ليكونوا الدرع الذي يكفل البيئة الآمنة التي يمكن من خلالها مواصلة مسيرة التنمية والمضي فيها بخطى واثقة نحو أعلى مراتب التميز.

وتمنّى سمو ولي عهد دبي للخريجين كل التوفيق في خدمة الوطن وصون طموحاته، داعياً إياهم أن يكونوا دائماً على قدر ثقة القيادة الرشيدة فيهم وتطلعاتها لمستقبلهم، وأن يواصلوا العمل بهمة عالية وعزيمة صادقة وانتماء وولاء راسخين للوطن وقيادته الرشيدة، للوفاء بكل ما من شأنه جعل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للأمن و وعنواناً للأمان والاستقرار والرخاء.

وقد تضمّن الحفل، الذي حضره إلى جانب سموه، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، إيجازاً عن الدورة لمجندي الخدمة الوطنية وعرضاً ميدانياً لمهارات القناصة ودقة رمايتهم للأهداف المختلفة، كما شمل العرض مهارات حماية الشخصيات وعمليات الإخلاء حال التعرض للهجوم، فيما أظهر العرض المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون في التعامل مع مثل تلك المواقف الاستثنائية والجاهزية العالية لتنفيذ مختلف المهام المُوكلة إليهم.

واختتم العرض بمرور سمو راعي الحفل على اصطفاف مجندي الخدمة الوطنية والآليات والمعدات العسكرية المشاركة في حفل التخريج.

كما شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد أمارة رأس الخيمة بحضور اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة حفل تخريج دورة مجندي الخدمة الوطنية التخصصية في مركز تدريب المنامة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الحكيم، بعدها القى العميد الركن محمد عبدالله المزروعي كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور و قال "إننا نقف اليوم ونحن نحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بتخريج كوكبة متميزة من أبناء الوطن بعد ان أنجزت مرحلة التخصص بكل نجاح و تفوق".

وأضاف "إن الهدف الأسمى الذي نصبوا إليه هو صنع جيل يجمع بين الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة والذي يتحقق بفضل من الله تعالى وتكاتف الجهود " بعدها قدم الخريجون عروضاً عسكرية تضمنت الحركات الصامتة والمشاة العسكرية، ومن ثم أدى مجندي الخدمة الوطنية قسم الولاء أمام راعي الحفل، تلا ذلك فقرة لمكافحة الشغب، أظهرت الاحترافية والجاهزية التي يتمتع بها مجندي الخدمة الوطنية في أداء مهامهم.

وشهد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ومعالي حمد محمد ثاني الرميثي ومعالي حمد بن سهيل الخييلي حفل التخريج في كل من مركز تدريب سيح اللحمة ومركز تدريب ليوا ومركز تدريب العين حيث تم تنفيذ عروض عسكرية متميزة من قبل الخريجين، شملت فقرات لمكافحة الشغب والتسلل والمطاردة والتفتيش وعرض للاصطفاف والمشاة إلى جانب عرض للآليات والمعدات العسكرية.

وفي الختام هنأ الضيوف الخريجون وأثنوا على جاهزيتهم للدفاع عن الوطن ومعنوياتهم العالية متمنين لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته.