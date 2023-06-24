93.5 % نسبة شعور سكان أبوظبي بالأمان

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نتائج الدورة الثالثة من استبانة جودة الحياة، وشارك فيها 82 ألفاً و761 من أفراد المجتمع، بهدف قياس مستوى جودة الحياة والرفاهية بين أفراد مجتمع الإمارة، وأسفرت عن مؤشرات مهمة عدة، منها أن 93.5% من سكان أبوظبي، يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية، فيما أكد 88.6% موافقتهم بشدة على عبارة «أشعر بالحرية الدينية في أبوظبي».

وأكد رئيس الدائرة الدكتور مغير الخييلي، أن نتائج الاستبانة في الدورة الأولى مكّنت فريق العمل من إعداد استراتيجيات وتطوير سياسات مهمة، تسهم في تطوير منظومة العمل، منها إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ورفع جودة حياة الأسرة، ووضع مبادرات تعزز ثقافة الرياضة في المجتمع، وتعزيز سياسة حماية ضحايا العنف والإيذاء.

وتضمّنت الاستبانة في الدورة الثالثة 14 مؤشراً تم تطويرها بناءً على نتائج الدورتين الأولى والثانية، هي: الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، التوازن بين العمل والحياة، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، المشاركة المدنية والحوكمة، جودة البيئة، التماسك الاجتماعي والثقافي، الخدمة الاجتماعية والمجتمعية، جودة الحياة الرقمية السعادة والرفاهية.

وأظهر مؤشر الأمن والسلامة الشخصية، أن 93.5% من سكان أبوظبي يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً، بارتفاع عن نسبة 93.0% المسجلة في عام 2020، وأعلى من جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما سجل مؤشر السعادة والرفاهية أن سكان أبوظبي بلغت نسبة رضاهم عن الحياة 70%، ويعتبر أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 67%، في حين ارتفعت نسبة السعادة بين السكان ووصلت إلى 7.63 مقارنة بالدرجة المسجلة 7.17 عام 2020.

وأشارت الدائرة إلى تسجيل مؤشر التماسك الاجتماعي والثقافي، مستوى مرتفعاً جداً للشعور الوطني والهوية المجتمعية بين المواطنين الإماراتيين، والشعور بالهوية المجتمعية بين الوافدين في أبوظبي، وحول الشعور بالحرية الدينية، فقد أعرب 88.6% من الأفراد أنهم يوافقون أو يوافقون بشدة على عبارة «أشعر بالحرية الدينية في أبوظبي».