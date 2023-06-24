أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة مصفف شعر من دولة عربية من تهمتي التهديد بالاعتداء وسب مديره في صالون يعملان به سوياً.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه فوجئ بالمتهم يصرخ في وجهه، بسبب رفض منحه شهادة راتب لاستخراج تأشيرة إقامة لابنته، وهدده بالاعتداء عليه وسبه، كما أيد شاهد إثبات ما قرره المجني عليه.

وأنكر المتهم ارتكابه التهمة، مشيراً إلى أنه حدث خلاف بينه وبين المجني عليه بسبب شهادة الراتب التي كانت بحوزة الأخير، إذ طالبه بشهادة جديدة لكن الأخير رفض ذلك، بل أخذ منه القديمة بالقوة وأمسكه من ملابسه وطرده من المحل، نافياً سبه.