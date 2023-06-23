رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيسة جورجيا تتضمن دعوة لحضور COP28
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى فخامة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جمهورية جورجيا، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل.
سلم الرسالة سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا.
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