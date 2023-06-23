"أوقاف دبي" تحقق حلم سيدة مصابة بالسرطان بأداء مناسك الحج



حققت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حلم سيدة تعاني من مرض السرطان، طلبت أداء مناسك الحج ضمن بعثة الحجاج السنوية للمؤسسة، وذلك التزاماً بدورها الإنساني في المجتمع.

والتحقت السيدة ببعثة الحجيج التي دأبت المؤسسة على تنظيمها سنوياً من المصرف الخاص بالحج، وذلك تنفيذاً لشرط الواقف هامل بن خادم الغيث الذي اشترط بتخصيص إيرادات وقفه سنويا بإيفاد الحجاج الى بيت الله الحرام.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على تنظيم رحلة سنوية لأداء مناسك الحج للحالات الإنسانية وأصحاب الدخل المحدود، يحيث يتم تغطية تكاليفها من مصرف الحجاج في المؤسسة، وذلك وفق رغبة أصحاب الأيادي البيضاء بالتيسير على الفئات محدودة الدخل والحالات الإنسانية لأداء فريضة الحج ممن لم يسبق لهم أداءها.

وبيّن المطوع أن المؤسسة تحرص على تقديم أعلى معايير الخدمة لبعثة الحجاج لضمان راحتهم مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى الأراضي المقدسة لغاية عودتهم، وبذل كافة الجهود لتوفير سبل الراحة التي تسهم في أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسلامة.