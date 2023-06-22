"أوقاف دبي": داماك تنضم إلى مبادرة "وقف المطورين العقاريين"

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة عن تسجيل مساهمة وقفية جديدة في مبادرة وقف المطورين العقاريين، قدمتها شركة "داماك العقارية"، بهدف دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وخصصت «داماك» وحدة عقارية في مشروع (سيليستيا) في منطقة دبي الجنوب، كوقف خيري مستدام، وسلّمت الشركة الوحدة لأوقاف دبي، لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها وصرف عوائدها على دعم الأنشطة الخيرية كالتعليم لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة التحصيل الدراسي، وعلاج المرضى المتعثرين ودعم المحتاجين من الأيتام والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المختلفة.

وثمّن سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر المساهمة الخيرية لشركة «داماك»، ورحّب يانضمامها للمبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين، ولفت المطوع إلى أن المبادرة استقطبت أبرز شركات التطوير العقاري الفاعلة في المجتمع وهو مايعكس التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على الانضمام إلى نهج العطاء الدائم المتأصل في دولة الإمارات.

وأكد المطوع أن المبادرة ماضية في تحقيق أهدافها الإنسانية ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكافل والتلاحم الاجتماعي، من خلال تعزيز الشراكات التي تقود إلى تحقيق الأهداف المشتركة في تلبية حاجات المجتمع وخدمة الأفراد والارتقاء في جودة الحياة لجميع الشرائح.

من جانبها أثنت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على المساهمة الإنسانية لشركة "داماك العقارية"، وقالت إن السباق الإنساني بين الشركات العقارية للانضمام إلى مبادرة وقف المطورين العقاريين إنما تعكس أسمى معاني الإنسانية وقيم الخير في مجتمع الإمارات، وأكدت التميمي أن باب المشاركة في المبادرة مازال مفتوحاً لاستقبال المساهمات الخيرية لمؤسسات التطوير العقاري الراغبة في المشاركة في تحقيق أهدافها النبيلة في دعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع.

من جهته، قال علي سجواني، العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في شركة داماك العقارية: "يسعدنا أن ننضم إلى مبادرة وقف المطورين العقاريين، التي تعزز من استدامة الجهود الإنسانية ونشر ثقافة العطاء والعمل الخيري بما يخدم المجتمع المحلي ويلبي احتياجاته. إن مثل هذه المبادرات تؤكد مجدداً على الدور البارز الذي تلعبه شركات التطوير العقاري في دعم الأعمال والمبادرات الخيرية في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، كما تسهم في ترسخ قيم التكافل الاجتماعي في قطاع الأعمال".

يذكر أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، أطلقت أول وقف للمطورين العقاريين، في إبريل العام الجاري واستقطبت المبادرة عدة مؤسسات عقارية بهدف دعم العمل الإنساني الذي تقوده "أوقاف دبي".