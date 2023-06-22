عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم معالي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جرى خلال اللقاء ، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي ، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطوير مختلف مسارات التعاون المشترك بين البلدين ، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما ، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

كما تناولت المحادثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، والأوضاع في المنطقة ، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ نهج دولي للعمل متعدد الأطراف القائم على التعاون والشراكة بما يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء ، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ حسن الجوار والحوار الإيجابي والبنّاء بين دول المنطقة يشكل أساسا لاستقرارها وازدهارها وريادتها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة وسعادة سيف محمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية .