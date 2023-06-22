«تعليم» تدعم مهارات الطلبة في 10 مواد

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، بدء تطبيق برنامج لدعم وتمكين الطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية والعلوم الصحية.

وأوضحت أن البرنامج، الذي بدأ تطبيقه أخيراً، يستمر حتى غد، وفقاً لشروط ومعايير أعدتها فرق المؤسسة، بهدف ضمان تحقيق مخرجات البرنامج وتوفير الدعم المناسب للطلبة، وإعطائهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.

وبيّنت أن البرنامج أسهم خلال تطبيقه في الفصل الأول، في تحسين مستويات تحصيل الطلبة والارتقاء بها، ومكّن الطلبة من تعزيز مهاراتهم ومعارفهم لتسهيل مواصلة مسيرتهم التعليمية.

ووفقاً لدليل أعدّته المؤسسة، فإن «تمكين» هو برنامج دعم أكاديمي يستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها طلبة في الصفوف المختلفة، وتم تحديدها من خلال تحليل نتائج اختبارات الفصلين الأول والثاني، وهو ينفذ في مدارس التعليم الحكومي للطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح في المواد الأساسية في الفصل الدراسي الأول والثاني، ويتوقع رسوبهم في نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن حضور البرنامج سيكون شرطاً لتقدم الطالب لامتحان الإعادة.

وذكرت المؤسسة أن عدد الطلبة المستهدفين بالبرنامج في الحلقة الثانية يبلغ 12 ألفاً و777 طالباً وطالبة في الصفوف من الخامس حتى الثامن، فيما يبلغ عدد المستهدفين في الحلقة الثالثة 25 ألفاً و882 طالباً وطالبة للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر. وأكدت أن برنامج الدعم والتمكين يركز على المهارات الأساسية التي لم يحققها الطلبة، لاجتياز اختبار الإعادة، فضلاً عن أن هيكل اختبار الإعادة هو نفسه المطبق لنهاية الفصل الدراسي الثالث والفترة التعويضية.

وأشارت «تعليم» إلى إخطار الطلبة وأولياء الأمور بالبرنامج، مؤكدة أنه «لا فرصة بديلة لاختبار الإعادة في حال الغياب، مع توقيع أولياء الأمور على تعهد لتحمل المسؤولية المشتركة عن رفع مستويات الطلبة، والإقرار بمعرفتهم باحتمالية رسوب أبنائهم في نهاية السنة، في حال عدم الاستفادة من الدعم المقدم من المدرسة أو عدم توفر الدافعية لتحسين الأداء».

وحددت المؤسسة دور المعلم الذي يتمثل في حصر الطلبة المستهدفين بالبرنامج، وتدريبهم على الأسئلة والتطبيقات التي تحاكي امتحان الفصل الدراسي الثالث، لتهيئتهم لاجتياز امتحان الإعادة.

•«البرنامج يستهدف 12.777 ألف طالب في الحلقة الثانية و25.882 في الثالثة».