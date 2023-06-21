طقس صحو رطب غائم جزئيا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:02 والمد الثاني عند الساعة 03:05 والجزر الأول عند الساعة 09:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:59 .

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 90 15

دبي 42 29 90 15

الشارقة 41 29 95 10

عجمان 40 30 95 20

أم القيوين 40 28 90 10

رأس الخيمة 43 27 90 15

الفجيرة 37 31 85 45

العـين 46 28 70 10

ليوا 46 26 80 10

الرويس 40 28 85 15

السلع 39 28 80 15

دلـمـا 37 30 75 30

طنب الكبرى 35 29 85 50

طنب الصغرى 35 29 85 50

أبو موسى 35 29 90 45