محمد بن زايد: أبونا زايد .. يملأ ذاكرتنا.. كرس حياته كأب لعائلة ووطن

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولةتغريدة على «تويتر»قال فيها «أبونا زايد رحمه الله.. دائماً يملأ ذاكرتنا ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه..أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه.. في «يوم الأب العالمي» أحيي الآباء في الإمارات والعالم وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع".