رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 988 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات ، والتي تستند إلى قيم العفو و التسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية و العقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة، كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزا للروابط الأسرية ، و إدخال السعادة و السرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.