عطلة عيد الأضحى للأسواق المالية من 27 حتى 30 يونيو

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن إجازة عيد الأضحى المبارك بالأسواق المالية في الدولة ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى الجمعة 30 يونيو الجاري.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن الدوام الرسمي بعد الإجازة سيستأنف يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، مشيرة إلى أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فيترك لها تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (05) لسنة 2023 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 1444 ھـ ، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.