الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة وكندا كأفضل مكان للعيش للشباب العربي

اعتبر 24% من الشباب العربي المستطلعة آراؤهم في استطلاع "أصداء بي سي دبلیو" السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل مكان للعيش بالنسبة إليهم، تليها كل من الولايات المتحدة وكندا بنسبة 19%، ثم قطر بنسبة 14% والمملكة المتحدة بنسبة 13%.

وقال 22 % من الشبان والشابات العرب أنهم يريدون لبلدانهم أن تقتدي بدولة الإمارات، لتتقدم بذلك دولة الإمارات على الولايات المتحدة التي حصلت على نسبة 19 %، وكندا التي حصلت على 16 %، وقطر التي حصلت على 15%، فيما حلت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة معاً في المركز الخامس بحصولهما على نسبة 11%، وھي المرة الأولى منذ عام 2017، التي بتم فیھا اختبار المملكة كدولة یرید الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي به.

وكشف الاستطلاع عن أسباب اختبار دولة الإمارات بلداً مفضلاً للعيش والتي تضمنت تمتعها بالبيئة الآمنة بالنسبة 41% من المستطلعة آراؤهم، وتحقيقها اقتصاد متنام بالنسبة 28%، وإدارتها من قبل قيادة حكيمة ذات الرؤية الثاقبة بالنسبة 24%، وتميزها بالبيئة النظيفة بالنسبة22% وبسهولة بدء الاعمال بالنسبة 20%.

واعتبر 17% انها توفر باقة واسعة من فرص العمل، كما رأى 13% أنها توفر رواتب مجزیه، فيما أكد 12% من المشاركين على سهولة الحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات. وأشاد 19% من المستطلعة آراؤهم بدولة الإمارات كوجهة مميزة لتكوين الأسرة، وقال 16 % انها تمتلك منظومة تعليمية عالية الجودة، وأنها تمتلك تراثاً ثقافيا غنيا.

ويعتبر الاستطلاع، الذي أصدرته "أصداء بي سي دبلیو" ھذا العام تحت عنوان "واقع جديد ونظرة متغيرة"، وتعلن عن نتائجه في مؤتمر صحفي تعقده في هذه الأثناء، المسح الأشمل من نوعه والأكبر في المنطقة التي تضم تعداد سكاني يزيد عن 200 ملبون شاب وشابة.

وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من 27 مارس حتى 12 أبريل 2023، وتضمن أكثر 3 آلاف و 600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

وتوزعت شريحة المشاركين، وھي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بین الجنسين في 53 مدینة ضمن 18 دولة عربية، بما فیھا جنوب السودان التي انضمت للقائمة للمرة الأولى. وأجريت المقابلات بشكل شخصي ولبس إلكتروني لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي في كل المنطقة.

وقال رئیس شركة "بي سي دبلیو" في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ومؤسس شركة "أصداء بي سي دبلیو" سونیل جون، تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة للشباب العربي الباحثين عن الوظائف وفرص الحیاة الكريمة، كما تساهم حالة انعدام الیقین السائدة في مناطق أخرى والوضع الاقتصادي العالمي الراهن في إبراز مزایا دولة الإمارات ورؤية قیادتھا الرشدة.

وأضاف جون أن البوم يشهد تناميا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى تخدم تحولها إلى مراكز حیویة للتجارة والتمويل والسياحة والتعليم والرعاعة الصحية، مضيفا أن الشباب العربي يرى في ھذه البلدان نموذجاً يحتذى كونها تقدر أھمیة توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، إلى جانب إتاحة الإمكانات اللازمة لتحقيق حیاة أفضل وأكثر إرضاءً.

وكشفت "أصداء بي سي دبلیو" البوم عن النتائج الرئيسة لأول موضوع بین الموضوعات الستة التي تناولها الاستطلاع، والذي بحث فيما يعرف ب "مواطنتي العالمية الذي يتضمن استكشاف مجموعة من القضايا الجیوسیاسیة، بما فیھا تدخل الولايات المتحدة في العالم العربي وفك ارتباطها بالمنطقة. وستنشر "أصداء بي سي دبلیو" خلال الأسابيع المقبلة نتائج الاستطلاع المتعلقة بالموضوعات الخمسة الأخرى التي یغطیھا الاستطلاع، وتتضمن محاور عن الوضع المالي والطموحات والهوية والتعليم والاعلام.

واظهرت النتائج في محور "مواطنتي العالمية" أن 86 % من الشباب العربي المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم ينظرون إلى إسرائيل على أنھا "عدو حقیقي أو عدو إلى حد ما"، بينما قال 57% الشيء ذاته عن إیران.

واعتبر الشباب العربي جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حلفاء حقیقیین، اذ اختار 92% منهم قطر "حليف حقيقي"، أو "حلیف إلى حد ما"، واختار 91% منهم الكويت، وأختار 86% منهم مصر، و88% منهم الإمارات العربية المتحدة، و86% اختاروا السعودية.

وقال 33% من الشباب العربي المستطلعة آراؤهم إن الولايات المتحدة لا تزال صاحبة التأثير الأكبر في العالم العربي؛ تلیھا الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11%، والمملكة العربية السعودية وإسرائيل بنسبة 10%، وروسا بنسبة 8%، بينما وجد 3 % فقط أن تركبا ھي صاحبة التأثير الأكبر، و4 % ذكروا الصبن.

وعلى صعيد التحالفات مع الدول غير العربية، وصف 82 %من الشباب العربي تركبا بأنها "حلیف حقیقي" أو "حلیف إلى حد ما" لبلدانهم، تلیھا الصبن التي حصلت على 80 %، ومن ثم المملكة المتحدة بنسبة 79 % وألمانيا بنسبة 78 % وفرنسا بنسبة 74%، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة بنسبة 72 %من الأصوات بعد الھند التي حصلت على 73%. وقال 66% من الشباب العربي الذين شملهم الاستطلاع انهم ينظرون إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أنهما "حلیف حقیقي" لبلادهم، أكثر من روسبا أو الصين وذلك على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، یعارض أكثر من 66% من الشباب العربي تدخل الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط، حيث يقولون انهم یؤیدون "بقوة" أو "إلى حد ما" فك ارتباط الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط.

أما روسبا فباتت تحتل الآن المرتبة التاسعة بین الحلفاء اذ حصلت على نسبة 63% من أصوات المشاركين في الاستطلاع متراجعة عن الباكستان التي حصلت على 69%، وذلك بعد ان كانت روسيا واحدة من أبرز ثلاثة حلفاء في استطلاع العام الماضي.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، قال 28% من المشاركين في الاستطلاع أن المفاوضات الدبلوماسية ستفضي إلى حل مناسب مقابل 25% وجدوا أن الصراع سيستمر "لوقت طويل دون حلّ واضح".

كادر

مستقبل المنطقة السياسي

كشف استطلاع أصداء بي سي دبلیو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، الذي أصدرته البوم "أصداء بي سي دبلیو" - شركة استشارات التواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا – أن حوالي 60% من الشباب العربي المشاركين في الاستطلاع یرون أن العلاقات بین إیران وإسرائيل والغرب ستتدهور وتؤدي إلى صراع عسكري في نھایة المطاف. وتنبأت نسبة كبرى منهم أن تصبح الحكومة الإيرانية أكثر استبداداً في المستقبل، وتوقع 35% من المشاركين أن تشهد البلاد المزيد من الاضطرابات المدنية أو حتى انقلاباً.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد استبعد 55% من الشباب العربي الواقعة أعمارهم بين 18 و24 عاما حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاماً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك على الرغم من أن 60% من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي رجحوا احتمال التوصل إلى حلّ إيجابي.

ويعارض معظم الشباب العربي تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الا أن الغالبية في دولة الإمارات ومصر والمغرب تؤيد تعزيز العلاقات الدبلوماسية معها.

وأشارت الإجابة، لدى سؤال الشباب العربي عما إذا كانوا یؤیدون أو سیؤیدون قرار حكوماتھم بتطبیع العلاقات الدبلوماسیة مع إسرائيل، الى تأييد 75% من الشباب الإماراتیین قرار دولتهم بتوقيع اتفاقات أبرهام لتطبيع العلاقات، وأید ذلك 73% من الشباب العربي في مصر وحوالي 50% في المغرب، وكذلك 35% من الشباب العربي في البحرين التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.

واظهرت نتائج الاستطلاع أن 47% الشباب المشاركين في الاستطلاع من جنوب السودان يفضلون تعزيز العلاقات مع إسرائيل مقارنة مع 31 %في الجزائر، و19 %في سوربا والیمن، و13% في تونس، و14% في الكويت، و6% فقط في الأردن، فيما تعارض الغالبية العظمى من الشباب العربي في بقبة المنطقة تعزيز ھذه العلاقات، حيث يعارض 100% من الشباب المستطلعة آراؤهم في كل من فلسطين والعراق إقامة علاقات دبلوماسية والتطبيع مع إسرائيل ، ويعارض أيضا 98% من الشباب العربي في لبنان الاتفاقات والعلاقات الدبلوماسیة مع إسرائيل، كما يعارض ذلك 94% من الشباب العربي في السودان التي كانت رابع دولة عربية تعقد علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.