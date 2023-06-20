محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تبادل التجارب الناجحة مع الدول الصديقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس جمهورية مالطا، جورج فيلا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس جورج فيلا والوفد المرافق، معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لمزيد من التطور والنماء في علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وجورج فيلا، إمكانات تعزيز التعاون المشترك والفرص التي يمتلكها البلدان لتطوير علاقاتهما خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة والابتكار، وغيرها من المجالات الحيوية، التي تمثل رافداً مهماً لدفع التنمية المستدامة في البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين من خلال عضويتهما في مجلس الأمن الدولي على العمل معاً لدعم السلام والاستقرار والتعاون في العالم أجمع، إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وذلك في ظل التنسيق المشترك بين البلدين في مجلس الأمن الدولي بشأن تعزيز الاستجابة الدولية لخطر التغير المناخي. وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الصديقة في مختلف المجالات بما يصبّ في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وأضاف سموه أن العلاقات بين بلدينا في تطور مستمر حيث يشهد العام الجاري الذكرى الـ50 لإقامة هذه العلاقات، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير تعاونها مع مالطا الصديقة في مختلف المجالات خصوصاً الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي وغيرها لما يخدم التنمية والازدهار في البلدين، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكاً تجارياً مهماً لجمهورية مالطا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية مالطا أنه على مدى العقود الماضية كان هناك حرص متبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات، مشيراً إلى حرص بلده على زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون خصوصاً في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تعزز التنمية في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي؛ ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس مالطا، والذي يضم وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة أيان بورغ، وسفيرة مالطا لدى الدولة ماريا كاميليري، وعدداً من كبار المسؤولين.

رئيس الدولة:

•«الإمارات مهتمة بتطوير تعاونها مع مالطا الصديقة في مختلف المجالات، خصوصاً الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي».

رئيس مالطا:

•«نحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية المستقبلية».