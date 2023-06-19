بالتفاصيل..خطة مرورية شاملة لتعزيز سلامة قائدي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي‎‎

أطلقت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي ودائرة الصحة، خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي. وانطلاقاً من هذه الخطة، تقرر السماح للدراجات العاملة في مجال التوصيل باستخدام مسارات الجهة اليمنى فقط على الطرق ذات السرعة 100 كم/ساعة وما فوق.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يقع ضمن إطار تنظيم حركة المركبات على الطرق والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من خلال الحد من السلوكيات المرورية الخطرة لسائقي دراجات توصيل الطلبات والتي تتمثل في السرعة الزائدة، على وجه الخصوص في الطرق المزدحمة والسريعة وعدم الالتزام بمسار الطريق خلال القيادة. إضافةً إلى التجاوز بصورة مفاجئة وخطرة، مع عدم استخدام الإشارات الضوئية الجانبية عند التجاوز أو تغيير المسار.

وتتضمن الخطة الشاملة عدداً من الإجراءات والقرارات التنظيمية والمبادرات المرورية والإنسانية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستويات السلامة المرورية لسائقي الدراجات النارية العاملين في قطاع التوصيل.

كما تحتوي الخطة على مبادرة لتطوير الشراكات مع الشركات العاملة في قطاع التوصيل من خلال رفع مستويات التأهيل والتعليم وتوفير التدريب المستمر، حيث طور مركز النقل المتكامل منهاج دورة تدريبية لسائقي دراجات التوصيل وتنفيذ برنامج تدريب داخلي، يخضع له مشرفين من مختلف شركات التوصيل العاملة بإمارة أبوظبي والذين باشروا بدورهم في تنظيم برامج تدريب داخلية للسائقين العاملين لديهم.

ومع نهاية كل برنامج تدريبي، يخضع السائقون لاختبار نظري يتم بناءً عليه إصدار شهادة تؤهلهم لمزاولة المهنة. وسيتولى مركز النقل المتكامل مهمة الإشراف على اجراء الاختبارات وإصدار الشهادات. كما يشترط حصول سائقي تلك الدراجات على شهادة حسن سيرة وسلوك (تُجدد سنوياً) كشرط أساسي للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

إضافةً لذلك، تضم الخطة توفير مواقف خاصة لدراجات التوصيل، حيث تم توفير أكثر من 2,800 موقف في مدينة أبوظبي و200 موقف في مدينة العين. كما سيتم العمل على تنفيذ عدد من المبادرات في فصل الصيف التي تهدف لتحسين جودة حياة سائقي دراجات التوصيل والتخفيف من حدة الأجواء الحارة عليهم. وذلك من خلال توفير استراحات دائمة لهم في مواقع مختارة بعناية والتي سيتم البدء بتطبيقها في مدينة أبوظبي كمرحلة أولى. كما قام مركز النقل المتكامل بتوفير تصاريح وقوف لعدد (6) حافلات تم تخصيصها كاستراحات مؤقتة للسائقين في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومنطقة الشهامة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطة تُعد مشروعاً متكاملاً يهدف إلى تحقيق انخفاض سنوي في عدد الحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفيات وإصابات في صفوف العاملين في هذا القطاع الحيوي، كما ترمي إلى تحسين معايير وسلوكيات السائقين بما يضمن التزام السائقين في طرق إمارة أبوظبي، وتسعى إلى توظيف كافة الإمكانيات لضمان استدامة السلامة المرورية وتقديم أفضل الخدمات لكافة مستخدمي الطريق.

تم إطلاق هذه الخطة بعد إتمام العديد من الدراسات المحلية حول أسباب الحوادث المرورية التي يقع ضحيتها العاملين في هذا القطاع، بالتزامن مع مراجعة المعايير الحالية لتقييم السائقين ممن تقدموا بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة بإمارة أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية. وهذا ما أفضى إلى إطلاق خطة نوعية متكاملة سيتم تطبيقها على مراحل مختلفة.

كما يجدر الملاحظة بأن اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي مثابرة في جهودها الرامية للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة. وذلك من خلال اقتراح وتنفيذ عدد من القرارات التنظيمية، وتطبيق أحدث الأنظمة لتحسين مستويات الحركة المرورية على طرق وتقاطعات إمارة أبوظبي، وإجراء مراجعات دورية للسرعات على الطرق.

كما تعمل اللجنة المشتركة للسلامة المرورية على اختبار وتطبيق أساليب وأنظمة حديثة للضبط المروري إلى جانب تكثيف برامج وحملات التعليم والتوعية المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الثقافة المرورية عبر وسائل الإعلام وتنظيم المحاضرات وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، إضافةً إلى حث مستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور حفاظاً على المكتسبات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.