محمد بن زايد يلتقي رئيس مالطا في أبوظبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الرئيس جورج فيلا في أبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التقيت الرئيس جورج فيلا في أبوظبي.. ناقشنا تطوير العلاقات التنموية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا لمصلحة ازدهار شعبيهما، إضافة إلى التنسيق المشترك لدعم السلام العالمي وتعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.