​سلطان النيادي يلتقي أهالي عجمان في نسخة جديدة من "لقاء من الفضاء"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، تنظيم الحدث السابع ضمن سلسلة "لقاء من الفضاء"، يوم 21 يونيو الجاري.

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة "لقاء من الفضاء" ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها. وتُعد هذه اللقاءات فرصة لمحبي استكشاف الفضاء، للاطلاع على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

وسينظّم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في قاعة الإمارات للضيافة بإمارة عجمان، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، على أن تفتح الأبواب الساعة 12:40 ظهراً، وسيتم غلق أبواب الدخول في تمام الساعة 1:50 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى الراغبين في الحضور التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال الرابط التالي: www.mbrsc.ae/events.

وشهدت اللقاءات الـ6 الماضية مع سلطان النيادي، حضور ما يقرب من 6,500 شخص من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وتم تنظيم اللقاء الأول في دبي أوبرا، أما اللقاء الثاني عُقد في متحف المستقبل بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، بينما نُظم اللقاء الثالث في دولة موريشيوس، في حين كان اللقاء الرابع في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، وكان اللقاء الخامس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بينما تم تنظيم النسخة السادسة في إمارة رأس الخيمة.

وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية لقرابة 100 يوم، ما يمثل علامة بارزة في مجال استكشاف الفضاء العربي. وقد باتت مسؤولياته في محطة الفضاء الدولية واسعة ومتنوعة؛ فقد أجرى تجارب علمية، وأعمال صيانة، وساعد في نقل مركبة دراجون الفضائية.

ومن أهم الإنجازات التي قام بها النيادي خلال مهمته التاريخية، خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين (ناسا)، إذ امتدت المهمة لـ7 ساعات ودقيقة واحدة. وكان من الأهداف الأساسية لهذه المهمة إنجاز سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تحقق بنجاح.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.