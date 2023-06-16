نورة المطروشي ومحمد الملا يكملان عددًا من التدريبات الأساسية ضمن برنامج "ناسا" التدريبي 2021

أكمل رائدا الفضاء الإماراتيان نورة المطروشي ومحمد الملا عددًا من التدريبات الأساسية ضمن برنامج "ناسا" التدريبي 2021، في الولايات المتحدة الأمريكية. وشاركت وكالة ناسا مقطع فيديو يوثق أهم اللقطات في النظام التدريبي الخاص بهما، حيث يُظهر المقطع المصور مدى المرونة التي يتمتع بها رائدا الفضاء الإماراتيين أثناء خوضهما تحديات متنوعة، من بينها تدريبات البقاء على قيد الحياة في موقع فورت نوفوسيل بولاية ألاباما، بالإضافة إلى عدد من التدريبات في مختبر الطفو المحايد التابع لمركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

تم اختيار محمد الملا ونورة المطروشي، رائدي الفضاء في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ضمن برنامج ناسا التدريبي لعام 2021، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين. وتم اختيار هؤلاء المرشحين من بين 120 ألف متقدم من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تدريبات متقدمة في مركز جونسون للفضاء، حيث سيتخرج جميع المشاركين في البرنامج كرواد فضاء مؤهلين للطيران في أوائل عام 2024.

في الآونة الأخيرة، قام رائدا الفضاء الإماراتيان بزيارة مركز مارشال لبعثات الفضاء، حيث تاحت لهما فرصة للقاء قيادة المركز، والتعرف إلى المهام والبرامج والمشاريع بشكل أعمق. كما قام الرواد بزيارة غرفة الفراغ الحراريV20، التي تستخدم حاليًا لمحاكاة بيئات القمر والتدرب على سيناريوهات الهبوط على سطح القمر.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.