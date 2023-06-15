بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»

أنهت وزارة الموارد البشرية والتوطين استعداداتها لبدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، للعام الـ19 على التوالي، اعتباراً من اليوم.

وتبدأ الوزارة اعتباراً من اليوم، تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي ينص على حظر تأدية الأعمال التي تؤدّى تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة، من الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر، خلال الفترة من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وبدأت دولة الإمارات تطبيق قرار «حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة» منذ عام 2005، خلال الفترة من مطلع يوليو حتى نهاية أغسطس، حتى عام 2009، ثم أجرت تعديلاً على مواعيد تطبيق القرار بناء على نتائج استبيان عام أجرته للوقوف على آراء طرفي الإنتاج حيال التوجه بتمديد فترة الحظر لشهر إضافي، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من الطرفين آنذاك، وتم بموجب ذلك إصدار قرار وزاري في عام 2010 نصّ على أن يمتد حظر العمل شهراً إضافيا ليصبح من الـ15 من يونيو إلى الـ15 من سبتمبر.

وأكدت الوزارة أن قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي يدخل العام الـ19 لتطبيقه، يعد جزءاً أصيلاً في منظومة التشريعات والإجراءات المتكاملة التي تطبقها الإمارات لحماية حقوق العمال، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم المهنية في بيئة العمل، موضحة أن آلية تطبيق القرار تتضمّن حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد، بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ووفقاً للوزارة، فقد بلغت نسبة التزام المنشآت بتطبيق القرار العام الماضي 99%، ما يعكس مدى وعي أصحاب العمل بأهمية القرار والمكتسبات التي يحققها على صعيد الحفاظ على مصالحهم، خصوصاً في ظل ارتفاع إنتاجية العمالة، نظراً لحصولها على الراحة المطلوبة يومياً خلال ساعات حظر العمل، متعهّدة بالسعي إلى تحقيق العلامة الكاملة في معدلات التزام المنشآت بالقرار خلال العام الجاري، من خلال تطبيق حزمة ضوابط وإجراءات وبرامج توعية وفعاليات تنظمها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات القرار التي تتماشى مع القيم الإنسانية السائدة في المجتمع الإماراتي، إضافة إلى الاعتماد على أفراد المجتمع في مراقبة تطبيق القرار والإبلاغ عن أي مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة وتطبيقها الذكي.

وحذّرت الوزارة المنشآت وجهات العمل المعنية بالقرار من أي تهاون أو تحايل في تطبيقه، لاسيما أن غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر تبلغ خمسة آلاف درهم عن كل عامل، بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين تُشغّلهم المنشأة، لافتة إلى أنها ستستقبل بلاغات أفراد المجتمع عن أي مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 من الاثنين إلى السبت من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.

وأكدت أنها تعتزم تكثيف الزيارات الميدانية والإرشادية التي تجريها فرق التفتيش التابعة لها، حرصاً على التزام المنشآت بتطبيق القرار وحماية العمال، وذلك في إطار خطة تستهدف تجاوز عدد زيارات الفرق التفتيشية العام الماضي البالغ 55 ألفاً و192 زيارة، بمتوسط يقارب 20 ألف زيارة تفتيشية شهرياً.

■ 20 ألف زيارة تفتيش تعتزم «التوطين» إجراءها إلى مواقع العمل شهرياً لمراقبة تنفيذ القرار.