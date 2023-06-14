رئيس الدولة: كل من يقيم على أرض الإمارات شريك في مسيرة تنميتها

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المهندس العراقي سنان الأوسي، المقيم في دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ـ بمبادرة الأوسي الطيبة تجاه مجتمعه، حيث قام بمبادرة شخصية بزراعة الأشجار والاعتناء بها في أحد شوارع إمارة أبوظبي، تعبيراً عن محبته ومسؤوليته تجاه المجتمع، وتشجيعاً على استدامة الموارد.

وقال سموه: «نقدر مثل هذه المبادرات الخيرة التي تستحق الثناء والتكريم»، مشيراً سموه إلى أن «كل من يقيم على أرض الإمارات هو شريك في مسيرة تنميتها».

من جانبه، عبّر الأوسي عن سعادته البالغة بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، وشكره وتقديره لاهتمام سموه بتشجيع المبادرات الشخصية المجتمعية التي تعزز ثقاقة الحفاظ على الموارد واستدامتها، وروح المسؤولية تجاه المجتمع.