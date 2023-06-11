هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق «حملة الأضحى»

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية «حملة الأضحى» لعام 2023، مستهدفة تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات الخيرية والإنسانية بقيمة تقدر بـ17 مليون درهم، وذلك داخل دولة الإمارات وخارجها.

ومن أهم هذه المشروعات: ذبح وتوزيع الأضاحي من الأبقار والأغنام، حج البدل، العون الغذائي، كفالة الأيتام، بناء المساجد، حفر الآبار، بناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، توزيع المصاحف، تفريج كرب الغارمين، كسوة العيد، وغيرها من المشروعات الإنسانية والخيرية.

وأكد الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، أن حملة الأضحى تتزامن هذا العام مع عدد من الزيارات الميدانية للمناطق المحتاجة في دول عدة، مثل النيجر وموريتانيا.