12 جامعة تطلق «شبكة المناخ» لدعم الأهداف الشبابية لـ «COP28»

أطلقت 12 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي مقرها دولة الإمارات شبكة المناخ الجامعية، التي تسعى إلى تحفيز مشاركة الشباب في مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.

وتضم الشبكة التي ترأسها جامعة نيويورك أبوظبي، نخبة من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، هي الجامعة الأميركية في الشارقة، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وكلية الدفاع الوطني، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.

وستدعم شبكة المناخ الجامعية هدف الدولة المتمثل في تعزيز مبدأ احتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، بما يحفز مشاركة الشباب لإعدادهم لقيادة العمل المناخي، كما ستحشد الشبكة جهود الشباب من خلال الحوار الهادف لدعم جدول أعمال فريق رئاسة المؤتمر.

وتضمنت فعاليات شبكة المناخ الجامعية سلسلة حوارات وندوات لعدد من أبرز المتحدثين الأكاديميين في مجال المناخ والموضوعات المتعلقة به.