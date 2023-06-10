«الدفاع المدني» تحذر من ترك الولاعات والعطور في المركبات صيفاً

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أصحاب المركبات، من خطورة ترك المواد المضغوطة وكذا القابلة للاشتعال داخل المركبات، خلال فصل الصيف، خصوصاً الولاعات وعبوات التعقيم والعطور، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة المركبة إلى انفجارها ووقوع حوادث حرائق.

وقالت المقدم ميرة عبداللطيف الزعابي، من إدارة السلامة العامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إن خطر المواد المضغوطة يتمثل في أنها مواد قابلة للاشتعال ومنها زجاجات العطور والمعقمات والبطاريات والشواحن، وكذا الولاعات التي تحوى على كمية بسيطة من الغاز، موضحة أن ترك مثل هذه المواد داخل المركبة هي مقدمة لحدوث حريق.

ونبهت الزعابي إلى خطر قيام الأفراد بنقل أسطوانات الغاز أو بعض العبوات التي تحوي مواد بترولية داخل المركبات، داعية الأفراد إلى ضرورة التأكد من توفر طفايات الحريق داخل المركبة، فضلاً عن الصيانة الدورية للمركبة لتلافي حدوث أية إشكاليات للمركبة خصوصاً خلال فترة الصيف.

وشددت على أهمية اتباع الإرشادات والتدابير لتجنب مسببات وقوع حوادث الحرائق في المنازل، ومن أهمها اعتماد المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة العالية، الحرص على تركيب كواشف الدخان والإنذار من الحريق، لأهميتها في حماية الأرواح بشكل مباشر، وضع خطة مسبقة وتدريب أفراد الأسرة عليها، لإخلاء المنزل، في حال وقع حريق، وضرورة توفير طفايات الحريق، وصناديق الإسعافات الأولية.

ونصحت الأسر المغادرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، بضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي وعدم ترك أي أجهزة كهربائية في حالة تشغيل وإحكام إغلاق أسطوانات الغاز، ووضعها في أماكن ذات تهوية طبيعية خارج المنزل.