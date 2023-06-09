الطقس المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 11:54والجزر الثاني عند الساعة 23:37.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 03:04 والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزرالثاني عند الساعة 21:26.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 85 25

دبي 41 30 80 25

الشارقة 41 27 75 20

عجمان 38 30 90 25

أم القيوين 38 25 90 20

رأس الخيمة 39 28 80 30

الفجيرة 36 30 90 20

العـين 44 28 65 20

ليوا 47 30 75 15

الرويس 44 30 70 25

السلع 45 30 75 25

دلـمـا 41 30 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 28 85 35

أبو موسى 37 28 85 35.