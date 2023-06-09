تفتيش

أبدى آباء طلبة استياءهم من تصرف بعض المدارس التي تستعد بشكل استثنائي لزيارات التفتيش والتقييم، إذ تظهر انضباطاً غير معتاد في الأيام العادية، ما يزرع في الطلبة خصالاً غير حميدة.

درّاجات

شكا سكان في دبي فيستفال سيتي قيادة البعض للدرّاجات الهوائية في مواقع غير مسموح بها، وقالوا إن هذا الأمر يعرض سائقي الدرّاجات والمركبات لاحتمال وقوع حوادث خطرة.

«سكوتر»

شكا متسوقون استخدام الأطفال الـ«سكوتر» داخل المراكز التجارية. وقالت متسوقة إنها كادت أن تقع أرضاً عندما حاولت تجنب الاصطدام بطفل لا يزيد عمره على أربع سنوات، بعد أن تركه أهله يتسابق بالـ«سكوتر» بين المارة.

توصيل

شكا متعاملون أن بعض شركات التوصيل تتأخر في تسليم البطاقات البنكية للعملاء. وقال متعامل إن موظفي التوصيل اتصلوا به مرات عدة، وحددوا أكثر من موعد لتسليم البطاقة له، لكنهم تخلفوا عن الموعد ليومين.

مواقف

دعا سكان مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، إلى إعادة شهر المهلة الخاص بتجديد مواقف السكان «مواقف»، والذي تم إلغاؤه، وذلك للتخفيف عنهم.

مشاة

شكا سائقون عدم التزام بعض المشاة بعبور الطريق من المواقع المخصصة لهم في شارع جميرا بدبي، وقالوا إن المشاة يفاجئونهم بالمرور أمام مركباتهم، ما قد يعرضهم لحوادث قاتلة.

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