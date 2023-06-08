بلدية عجمان تدشن مشروع أرشفة الخرائط القديمة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية

دشنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشروع أرشفة الخرائط القديمة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، حيث يندرج المشروع تحت مظلة إرث عجمان الذي يجمع كافة المشاريع الحالية والمستقبلية الخاصة بالتاريخ العريق والتراث المتجذر والماضي الأصيل للحفاظ على هوية الإمارة وبصمتها المميزة.

واستقبل المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، وفدًا من الأرشيف والمكتبة الوطنية والمتمثل بكل من الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية والأستاذ أحمد موجب الخبير الفني، وبحضور المختصين من الدائرة.

وبين بن عمير أن الدائرة استندت لكفاءات مؤهلة حرصت على الحفاظ على الخرائط القديمة التي تعود لأكثر من 45 عامًا وقد رُسمت وكتبت بياناتها بخط اليد، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي رحب بفكرة الحفظ والأرشفة للخرائط.

وقال إن فريقا مؤهلا بالدائرة عمل خلال الفترة الماضية على تجميع الخرائط تمهيداً لتحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، مبينًا أن الخرائط تعد جزءًا من تاريخ الإمارة وإرثها الأصيل.

وتخلل الاجتماع مناقشة سبل تعزيز جسور التعاون الحالي وبناء شراكة فعالة بين الجهتين لضمان تحقيق الأهداف واستمرارية العمليات المشتركة.

من جانبه ثمن الدكتور هزاع النقبي والخبير أحمد موجب على المشروع الذي يضمن الحفاظ على ثروة تراثية وتاريخية ويضعها بين يدي الباحثين عن التطور في الإمارة والتخطيط الحضري، مبينًا أن الأرشيف والمكتبة الوطنية ستعمل على أرشفة الخرائط وفقًا للخطوات المتبعة والتعامل معها وفق معايير الحفظ الدائم وتصنيفها بالشكل المثالي.

ومن الجدير ذكره أن الأرشيف والمكتبة الوطنية عمل على نقل الخرائط بعد استلامها من الدائرة بواسطة آليات مجهزة بمعدات خاصة للتعامل مع الخرائط لضمان المحافظة عليها أثناء النقل.