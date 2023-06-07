الفلاسي: 87% نسبة رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم في الدولة

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة لمتابعة سوق العمل، تتولى متابعة أوضاع الخريجين من الكوادر المواطنة، ورصد مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، لافتاً إلى أن الإدارة أجرت استبياناً حول رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم العالي في الدولة، أسفرت نتيجته عن تحقيق نسبة رضا ما بين 81% إلى 87%، ما يعكس جودة المخرجات التعليمية وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل حالياً.

وقال الوزير، رداً على مداخلة لعضوة المجلس الوطني الاتحادي، عفراء بخيت بن هندي، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم: "نأمل أن تكون هناك زيادة في معدلات رضا أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة، لأن رضاهم تعد انعكاس لمخرجات التعليم وجودته"، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أعداد شركاء تدريب الطلبة المواطنين في سوق العمل بالدولة، من 30 شريكاً إلى 151 شريكاً خلال الفترة الأخيرة.