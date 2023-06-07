«بيئة أبوظبي» تتجنب استخدام 172 مليون كيس بلاستيكي في عام

نجحت هيئة البيئة بأبوظبي، في تجنب أكثر من 172 مليون كيس من أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ومنع تسربها إلى البيئة وتلويثها، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أنه منذ بدء تنفيذ الحظر في الأول من يونيو 2022، تم خفض استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بمعدل 450 ألف كيس بلاستيكي يومياً.

وجاء تنفيذ الحظر في إطار تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، التي أطلقتها الهيئة في عام 2022، في مبادرة لتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير في إمارة أبوظبي.

وأكد تجار التجزئة التزامهم بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، من خلال تقديم بدائل قابلة لإعادة الاستخدام برسوم رمزية، حيث تم فرض رسوم لا تقل عن 50 فلساً لكل كيس من أكياس التسوق البلاستيكية البديلة متعددة الاستخدامات، مشيرين إلى أنهم سجلوا انخفاضاً كبيراً بنسبة تراوح بين 90 و95% في أعداد الأكياس البلاستيكية المستخدمة.