مبادرة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية في أبوظبي مقابل «نقاط مكافآت»

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي وشركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن مبادرة جديدة لإعادة التدوير تتضمن توفير آلات لاسترداد عبوات المياه البلاستيكية المتطورة (RVM) في محطات الخدمة التابعة للشركة، كمرحلة أولى.

وتزامن هذا الإعلان مع يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو، ويركز خلال العام الجاري على الحلول المستدامة للتلوث البلاستيكي، ولدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

وأفادت «بيئة أبوظبي» في بيان، بأن التعاون مع «أدنوك للتوزيع»، يدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، والتي أطلقتها هيئة البيئة عام 2020.

وأشارت إلى أن عدداً من تجار البيع بالتجزئة الرئيسين، يدعمون هذه السياسة، بما في ذلك «كارفور»، و«لولو هايبر ماركت»، وجمعية أبوظبي التعاونية، و«شويترام»، و«سبينس»، و«ويتروس».

شراكة

وذكرت الهيئة أنه من خلال تلك الشراكة مع القطاع الخاص، تم تحقيق انخفاض كبير في عدد الأكياس البلاستيكية المستهلكة بنسبة تصل إلى 95%.

وأوضحت أن سياسة الحد من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، تهدف أيضاً إلى استرداد 50% من عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي والبالغ وزنها 7500 طن.

وبينت أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال نظام استرداد القناني (العبوات) البلاستيكية القائم على الحوافز، وتوفير بنية تحتية ذكية للاسترداد تتضمن آلات استرداد القناني والحاويات الذكية، وغيرها من تطبيقات التجميع من الباب إلى الباب في جميع أنحاء أبوظبي.

وأضافت الهيئة أنه لدعم نجاح مبادرة استرداد القناني، فإنها عملت على إشراك أصحاب المصلحة مثل تجار البيع بالتجزئة الرئيسين، ومواقع الجذب الرئيسة، والمطارات، ومطوري العقارات، وغيرهم، كما دعت الهيئة شركات التغليف التابعة للقطاع الخاص إلى المشاركة في المبادرة الجديدة.

ولفتت «بيئة أبوظبي» إلى أنها تعمل مع «فيوليا» من خلال مبادرة «RECAPP» لنشر آلات استرداد القناني في المواقع الرئيسة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، ومن ضمنها مراكز التسوق، والمؤسسات الأكاديمية، وكورنيش أبوظبي، ومواقع أخرى لجذب الزوار.

مكافآت

ويمكن لعملاء «أدنوك للتوزيع» وضع العبوات البلاستيكية المستعملة وعلب الألمنيوم في آلات استرداد القناني المتوافرة في أماكن مناسبة، مقابل نقاط مكافآت.

وستعمل كل آلة على إطلاع الجمهور تلقائياً على مجموع القناني التي تم وضعها، إضافة إلى حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها، نتيجة لجهود إعادة التدوير.

وسيتم توفير مزيد من آلات استرداد القناني عبر شبكة محطات البيع بالتجزئة التابعة لـ«أدنوك للتوزيع» بنهاية يوليو.

مبادرات

وقالت الأمينة العامة لهيئة البيئة - أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «أعلنا أخيراً عن النجاح الملحوظ الذي حققناه في العام الأول من حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وحتى يستمر هذا النجاح، نسعى دائماً إلى إطلاق مبادرات مماثلة للحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي». وأضافت أن «المبادرة الجديدة تهدف إلى استعادة القناني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة»، مشيرة إلى أن «كل قنينة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة تحتاج إلى 450 عاماً لتتحلل بشكل كامل». وذكرت أن «الهيئة تعمل مع العديد من المؤسسات لزيادة كميات القناني التي يتم جمعها وضمان إعادة تدويرها»، لافتة إلى أن «الهيئة ستوفر اعتباراً من الشهر الجاري، البنية التحتية اللازمة لاسترداد القناني بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسين، لتحقيق هدفنا بإعادة تدوير أكثر من مليون عبوة مياه بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة يومياً».

• آلات الاسترداد تُطلع المتعاملين على مجموع العبوات الموضوعة، وحجم الانبعاثات التي تم التخلص منها نتيجة لإعادة التدوير.

«معاً نحو الصفر»

أفادت هيئة البيئة في أبوظبي، بأن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حملة التوعية المجتمعية التي أطلقتها الهيئة بعنوان «معاً نحو الصفر»، وتهدف إلى تشجيع سكان أبوظبي على استخدام بدائل بيئية أكثر استدامة، لتقليل الاعتماد على المواد المستخدمة لمرة واحدة، وضمان تولّد قدر أقل من النفايات، فضلاً عن تقليل الانبعاثات، وضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي.