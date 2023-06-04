ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح غد، على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوية شرقية إلى شمالية غربية 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

وتوقع أن يكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00، والمد الثاني عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 07:44، والجزر الثاني عند الساعة 18:33. وبحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:24، والمد الثاني عند الساعة 21:10، والجزر الأول عند الساعة 16:00، والجزر الثاني عند الساعة 03:59.