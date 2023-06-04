مساران جديدان لفحص المركبات الكهربائية في أبوظبي

افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة «أدنوك » للتوزيع، مسارين جديدين لفحص المركبات الكهربائية، الأول في أبوظبي بمركز فحص المركبات «أدنوك» في منطقة المرور، والثاني في العين بمركز فحص المركبات في البطين، لخدمة مالكي السيارات الكهربائية، بهدف إعطائهم الأولوية في فحص مركباتهم من خلال تلك المسارات المعدة خصيصاً لهم، وتطبيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى إسعاد كل أفراد المجتمع، والاهتمام باستباقية وجودة الخدمات، وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.

وأوضح مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد البريك العامري، أن «افتتاح المسارين يهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الجانبين، والوصول إلى مستويات قياسية في رضا المتعاملين، ضمن التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، واستراتيجية حكومة أبوظبي في مراعاة متطلبات المجتمع بتوفير خدمات مبتكرة، والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم ».