رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة..بحثا خلاله فرص تطوير علاقات التعاون وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين خاصة الجوانب الاقتصادية والتنمية المستدامة.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.