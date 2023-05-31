"أوقاف دبي" تنظم ورشة عصف ذهني لنظّار الوقف



نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ورشة عصف ذهني في مقر المؤسسة لبحث سبل توفير خدمات متكاملة و مناقشة مبادرات وأفكار إبداعية بهدف تحقيق رضا المتعاملين ونظّار الوقف.

تأتي الورشة كجزء من خطط المؤسسة في إشراك المتعاملين ونظار الوقف في تطوير خدماتها المؤسسية وفق الاستراتيجية الجديدة، وتجعل إجراءات التعامل أكثر يسر وسهولة سواءاً على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة بمفردها أو على مستوى الخدمات المرتبطة بجهات أخرى.

وحضر الورشة عدد من نظّار الوقف والمتعاملين، وتمت مشاركتهم باستطلاعات للرأي تضمنت عدداً من المحاور حول مدى سهولة التعامل مع المؤسسة والوصول إلى خدماتها والتحديات التي قد تواجه ناظر الوقف خلال القيام بمهامه.

من جانبه أفاد فريق منظمي الورشة في "أوقاف دبي" أنه تم تحليل نتائج ومخرجات ورشة العصف الذهني مع نظّار الوقف، وجاري العمل على طرح محددات تطوير في ظل وجود نتائج ومعطيات تمتاز بالجودة والابتكار وسيتم بناءاً عليها وضع الخطط المناسبة للتنفيذ بهدف رفع مستوى الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.

وأكد السيد عمر جمعة المازمي مدير إدارة تنمية الوقف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حرص المؤسسة على اطلاق عملية تطوير شاملة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها، و تحديث إستراتيجية "أوقاف دبي" وفق رؤية القيادة الرشيدة، وأضاف المازمي أن جلسة العصف الذهني مع نظّار الوقف تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى استخدام كافة السبل لخلق الأفكار الإبداعية وبلورتها في خطط لتطوير وتنمية الخدمات المقدمة، بأعلى مستويات الجودة والابتكار.

ولفت المازمي إلى أن الجلسة حققت أهدافها المرجوة في الوصول إلى حزمة من المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير منظومة الخدمات وتعزيز سهولتها، للتيسير على المتعاملين وتحقيق رضاهم وتلبية متطلبات الكفاءة العالية في العمل الحكومي.