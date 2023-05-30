الإمارات تطلق منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية

أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة المحادثة الآلية الموحـــدة للخدمات الحكـــــومية "أسألنا" u-ask Chatbot على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات. وتستند المنصة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسهل وصول جميع المتعاملين إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية باللغتين العربية والانجليزية في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث في مواقع حكومية متعددة، من خلال تزويدهم بمتطلبات الخدمة ومعلومات دقيقة حسب تفضيلات المتعامل إضافة إلى روابط التقديم بشكل مباشر.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية تسهم في تحقيق رؤية اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي بتوحيد الجهود الحكومية وتحقيق التكامل ومواءمة المشاريع الرقمية لتعزيز فعالية وكفاءة الأنظمة الحكومية.

وقالت معالي عهود الرومي: "نعمل على التطوير المستمر للمنظومة الرقمية في حكومة دولة الإمارات بما في ذلك تطوير البنية التحتية والأنظمة المتعلقة بالخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين تماشياً مع التزام حكومة دولة الإمارات بتقديم خدمات حكومية محورها الإنسان".

من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة؛ رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات وعضو اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن إطلاق منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي توفر لجميع المستخدمين تجربة سلسة وسهلة عند البحث عن معلومات حول الخدمات الحكومية، وستكون بمثابة مركز موحد للإجابة على استفساراتهم من جميع الجهات الحكومية.

وأضاف بن طليعة: "تسعى حكومة دولة الإمارات بصورة مستمرة إلى إيجاد الحلول التي تجعل تجربة المتعامل أسهل وأكثر سلاسة، وتتنوع فئات المستفيدين من الخدمات الحكومية التي تقدمها حكومة دولة الإمارات، وتشمل قطاعات وشرائح متعددة داخل وخارج حدود الدولة، ويمثل توفير المعلومات والدعم لجميع تلك الفئات على مدار الساعة خطوة جديدة على طريق ريادة دولة الإمارات في تقديم أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.

وشكر بن طليعة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على جهودها وتعاونها المثمر في تطوير منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية من خلال البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، لتقديم تجربة خدمات عالية الجودة مستندة على أفضل التقنيات الحديثة.

وتم تصميم منصة المحادثة للتعامل مع مجموعة واسعة من الاستفسارات والطلبات، بدءًا من المعلومات البسيطة إلى استفسارات الخدمات الأكثر تعقيدًا، كما توفر المنصة للمتعامل إجابات شاملة تتضمن؛ بجانب المعلومات الأساسية؛ الوسائل المتاحة للتقديم على الخدمة.

وطورت المنصة بالشراكة مع شركتي مايكروسوفت وبي دبليو سي الشرق الأوسط، وتتمتع بقدرات على تقديم توصيات واقتراحات شخصية استنادًا إلى تفضيلات المتعاملين وتفاعلاتهم السابقة.

ويعد إطلاق منصة المحادثة الآلية الموحدة مثالاً على التزام حكومة دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين حياة المجتمع، كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤية الإمارات في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، لتتولى مهام الإشراف على حوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشروعات والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية، ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية.

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