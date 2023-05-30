اتفاقية تعاون بين الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وبلدية دبي في مجال البيئة والصحة والسلامة

وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية تعاون مع بلدية دبي بشأن تنظيم الأعمال والتعاون في مجال البيئة والصحة والسلامة والمحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى تحسين الاستدامة البيئية وجودة الحياة لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وقّع الاتفاقية سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسعادة داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون في مجال تنظيم الأعمال والالتزامات المرتبطة بالتصريح والتنظيم والإشراف والرقابة والتفتيش على مجالات البيئة والصحة والسلامة، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وبكافة التشريعات والضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة، وكذلك المتعلقة بالمحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة سلطان بن سليّم: "نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز الرقابة البيئية في المناطق التي نشرف عليها بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي تجسد نهج دبي ودولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها في العمل البيئي، مع إيماننا بأن توفير البيئة الصحية والآمنة يسهم في تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، وذلك من خلال تبنى رؤية استشرافية تستهدف توفير بيئة جاذبة تعزز التنوع الاقتصادي في المناطق التي تشرف عليها، وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تحقق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً في الإمارة.

وأضاف بن سليّم: "يسعدنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التعاون مع بلدية دبي في مجالات البيئة والصحة والسلامة، ونسعى في المؤسسة إلى التقدم بخطى متسارعة نحو تحقيق استراتيجياتنا البيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية".

وأوضح سعادته أنه بموجب الاتفاقية ستعمل المؤسسة من خلال دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بتحقيق مستهدفات مؤشرات البيئة والصحة والسلامة والمحافظة على المنطقة الساحلية ضمن النطاق الجغرافي المحدد، فضلاً عن القيام بعمليات الرصد البيئي لقطاعات البيئة المختلفة بما يشمل الهواء، المياه، التربة، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن التزام المؤسسات والمشاريع بالحصول على الموافقات والتصاريح البيئية والهندسية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة.

جهود مستمرة

ومن جهته، قال سعادة داوود الهاجري: " تحرص بلدية دبي على توفير أفضل مقومات البيئة والصحة والسلامة في الإمارة عبر جهودها المستمرة وخدماتها المبتكرة، وانطلاقاً من أهمية القطاع البيئي الذي يُعدُّ جزءاً أساسياً من مهام عمل البلدية، تسعى البلدية إلى تنظيمه والرقابة والإشراف على كل أنشطته، وتسخير كل جهودها لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها في إمارة دبي. وهدفنا من ذلك تعزيز استدامة دبي بيئياً، بما يسهم في جعلها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والأكثر جودةً للحياة، إضافةً إلى ترسيخ جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الحياة كافة، انعكاساً لرؤيتها وطموحاتها المستقبلية في تطوير العمل البيئي الذي يُشكل أحد الركائز الأساسية لتوفير بيئة مناسبة ومستدامة اقتصادياً وتجارياً".

وأضاف الهاجري: "يسرّنا التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في المجالات التي تدعم تحقيق أفضل مستويات البيئة والصحة والسلامة، وتكفل استدامة الموارد البيئية والطبيعية في إمارة دبي، بما يضمن الوصول إلى تأثير إيجابي وآمن يدعم تطلعات وتوجهات وخطط إمارة دبي للتنمية المستدامة".