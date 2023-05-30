مدارس تبلغ الطلبة بـ «قائمة المحظورات» في الامتحان

حددت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، ضوابط يتعين على الطلبة الالتزام بها خلال أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، تضمنت حظر استخدام الأجهزة الذكية والإلكترونية من هواتف محمولة وأجهزة تابلت وساعات ذكية، وسماعات بلوتوث، ونظارات ذكية وأي قصاصات ورقية أو كتب.

واشترطت على الطلبة وضع الأجهزة الإلكترونية والذكية المحظورة في صناديق الأمانات قبل دخول قاعات الامتحان.

وأكدت إخراج أي طالب لا يلتزم بالشروط والمحظورات المحددة.

وأوضحت أن على الطلبة الحضور إلى الفصول وقاعات الامتحانات في الـ7.30 صباحاً، حيث تبدأ الامتحانات في الـ8.30 وتستمر حتى الـ10.30 صباحاً.

وسيقوم المعلمون بإجراء مراجعة شاملة للطلبة حول المناهج التي درسوها خلال الساعة التي تسبق الامتحان. ولن يسمح لأي طالب متأخر بدخول القاعة بعد مرور خمس دقائق على بداية الامتحان إلا في حالات استثنائية وبعد التعرف إلى سبب التأخر.

وأضافت أنه لن يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان أو تسليم ورقته في حال انتهائه من أداء الامتحان إلا بعد مرور ساعة.

وأشارت إلى أنه في حال قيام أي طالب بالغش عبر الأجهزة الذكية أو الإلكترونية، سيحرم من تكملة الامتحان وسيتم التحقيق في الواقعة من قبل لجنة الامتحانان المشكلة من قبل إدارات المدارس الخاصة، وسيتم اعتباره راسباً في المادة على أن يسمح له بإعادتها خلال فترة الإعادة.

• حظر استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت والساعات الذكية، وسماعات البلوتوث.