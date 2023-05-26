الطقس المتوقع ليوم الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً شمالاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 23:40 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والجزرالثاني عند الساعة 22:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الجرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 28 80 20

دبي 41 27 80 15

الشارقة 41 27 75 15

عجمان 38 28 85 20

أم القيوين 38 26 80 25

رأس الخيمة 40 26 80 20

الفجيرة 43 30 50 10

العـين 42 30 55 10

ليوا 44 28 55 10

الرويس 42 27 90 15

السلع 42 28 75 15

دلـمـا 38 29 70 25

طنب الكبرى 35 28 85 25

طنب الصغرى 35 28 85 25

أبو موسى 36 28 85 25 .